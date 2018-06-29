Özge Özpirinçci'nin son hali şaşırttı!

Magazin - 29.06.2018 14:33

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün Bodrum sefası

Burak Yamantürk: Seni bu kadar seviyorum Özge!

Fox TV'nin sevilen dizisi 'Kadın'ın başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, dizi sezon finali yapar yapmaz Burak Yamantürk ile birlikte tatile çıkmıştı. Çift, Bodrum'da sıcak havanın tadını çıkarıyor. Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz günlerde bir beach'te objektiflere yakalanmıştı. Keyifli halleriyle dikkat çeken çiftten Özge Özpirinçci, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla beyazlayan saçlarıyla takipçilerini şoke etti.İşte Özge Özpirinçci'nin son hali: