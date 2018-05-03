Özge Özpirinçci'nin güzellik sırrı!

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci güzellik ve cilt bakımı konusunda annesinin sözünden çıkmadığını açıkladı.

Güzellik - 03.05.2018 12:10

Sade ve duruluğu ile ön plana çıkan Özge Özpirinçci, cildinin sırrını açıkladı.



Özpirinçci, "Annemin eczaneye yaptırdığı kremler dolabımda bulunur. Ayrıca kantaron yağı verdi. Bunun da faydasını görüyorum. Soda limondan buz küpleri yapıp sürerim. Doğal bakımı seviyorum" dedi.



İç güzelliğinin insanın yüzüne yansıdığını da vurgulayan Özpirinçci, mutsuz olduğu zamanlarda aynaya baktığında kendini güzel görmediğini de dile getirdi.

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