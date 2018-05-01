Özge Özpirinçci'den cevap gibi paylaşım!

Engin Altan Düzyatan ile uzun süre ilişki yaşayan Özge Özpirinçci, 2014 yılında Burak Yamantürk ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Magazin - 01.05.2018 19:00
Özge Özpirinçci'den cevap gibi paylaşım!
Uzun zaman sonra Fox Tv'de yayınlanan 'Kadın' dizisiyle ekran önüne geçen Özge Özpirinçci, dizideki oyunculuğuyla ekran başındakilerin takdirini kazanıyor.

Özpirinçci'nin meslektaşı Burak Yamantürk ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

Önceki gün eski sevgilisi Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda adı geçen Özge Özpirinçci, adeta kendi hesabından cevap verdi.

Neslişah Alkoçlar'ın eşiyle paylaştığı fotoğrafa bir takipçisinden, 'Ya o değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız' yorumu gelmiişti. Bunun üzerine çok sinirlenen Alkoçlar, takipçisine sert cevap vermişti.

Neslişah Alkoçlar'ı kızdıran yorum!

Neslişah Alkoçlar'ı kızdıran yorum!



Bunun üzerine, Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk ile aşk dolu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Sade ve duruluğuyla ön plana çıkan oyuncu, adeta çıkan haberlere 'ben sevgilimle mutluyum' cevabını verdi.
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