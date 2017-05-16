Özge Özpirinçci bu kez eşek selfielerini paylaştı

Magazin - 17 Mayıs 2017 02:00

Sempatikliği ve başarılı oyunculuğu yanında tam bir hayvansever olan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, çiftlik yaşamına iyiden iyiye alıştı.Kısa bir süre önce Zilli adını verdiği bir eşek sahiplenen ve onun bakımını üstlenen Özpirinççi, geride bıraktığımız günlerde de çiftliğine kattığı keçileriyle paylaşımda bulunmuştu.Yeni keçilerine takipçilerinin isim bulmasını da isteyen güzel oyuncu, bu kez eşeğiyle çektiği selfileri sosyal medya hesabından paylaştı.