Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci yaz için hazırlıklara başladığını söyledi. Bikini korkusunun olmadığını söyleyen oyuncu, “Benim bikini korkum yok, olmadı da. Siz de her yaz bol bol çekiyorsunuz. Tek sıkıntı suyun içinde görüntülenmek istemiyorum, o da rahat hareket edemediğimiz için” dedi.
Özge Özpirinçci geçtiğimiz yaz Bodrum'da böyle görüntülenmişti.
Özge Özpirinçci: Bikini korkum yok!
Özge Özpirinçci yaza hazırlandığını ve bikini korkusu olmadığını söyledi.Magazin - 03.05.2018 11:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Özge Özpirinçci
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Mahkeme Azra Kohen'in talebini kabul etti... Bilgisayarı incelenecek!
- "Dişimle bir oturuşta 16 şişe açtım!"
- Paris Hilton'un video pişmalığı!
- Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na sert sözler!
- Selin Şekerci savunma yaptı!
- 90'ların saç modası tekrar geri dönüyor!
- Özge Özpirinçci'nin güzellik sırrı!
- Tarkan evlilik yıldönümünü sahnede kutladı!
- Beyza-Engin Hepileri çifti evlilik teklifi anını anlattı
- O rol başına neler açtı!