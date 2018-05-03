Özge Özpirinçci: Bikini korkum yok!

Özge Özpirinçci yaza hazırlandığını ve bikini korkusu olmadığını söyledi.

Magazin - 03.05.2018 11:00
Özge Özpirinçci: Bikini korkum yok!
Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci yaz için hazırlıklara başladığını söyledi. Bikini korkusunun olmadığını söyleyen oyuncu, “Benim bikini korkum yok, olmadı da. Siz de her yaz bol bol çekiyorsunuz. Tek sıkıntı suyun içinde görüntülenmek istemiyorum, o da rahat hareket edemediğimiz için” dedi.

Özge Özpirinçci geçtiğimiz yaz Bodrum'da böyle görüntülenmişti.
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