Özçivit çifti doyasıya eğlendi!

Magazin - 19.04.2018 12:13

Ünlü çift hakkında magazin kulislerinde boşanacaklarına dair dedikodular yapılsa da, aşıkların evliliği sürüyor.Mutluluklarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşan ünlü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oyun oynarken Instagram'da paylaşım yaptılar.Ünlü aşıklar, buz hokeyi oynarken doyasıya eğlendi. Evcen, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.İşte o paylaşımlar: