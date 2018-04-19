Özçivit çifti doyasıya eğlendi!
Geçtiğimiz yaz nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, dolu dizgin aşklarına devam ediyor.
Magazin - 19.04.2018 12:13
Ünlü çift hakkında magazin kulislerinde boşanacaklarına dair dedikodular yapılsa da, aşıkların evliliği sürüyor.
Mutluluklarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşan ünlü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oyun oynarken Instagram'da paylaşım yaptılar.
Ünlü aşıklar, buz hokeyi oynarken doyasıya eğlendi. Evcen, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.
İşte o paylaşımlar:
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