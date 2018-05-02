Özcan Deniz'in babası hastaneye kaldırıldı!

Pazar günü oğlunu kucağına alan Özcan Deniz'in babası torununun dünyaya geldiği hastaneye kaldırıldı.

Magazin - 02.05.2018 09:47
Özcan Deniz'in babası hastaneye kaldırıldı!
Geride bıraktığımız Pazar günü Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Deniz'in kanser hastası olan babası, torununun doğduğu hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu aynı hastanede hem sevinci, hem de üzüntüyü yaşıyor.

Geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanser tedavisi gören babası Sadık Deniz'in durumunun ağırlaştığı haberi duyuruldu. Özcan Deniz, bu gelişme üzerine babasını da eşinin doğum yaptığı hastaneye getirtti.

Aynı hastanenin bir odasında mutluluğu, diğer odasında hüznü yaşayan oyuncu, önceki gün minik oğlu Kuzey'i dedesinin odasına götürdü.

Oyuncunun ağabeyi Ercan Deniz, babalarının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti: "Maalesef durumu ağırlaştı. Akciğer kanseri tedavisi devam ederken bağırsaklarındaki kitle patladı. Ama hasta olsa da torununu gördü, bu onu çok mutlu etti. Mutluluk ile üzüntüyü iç içe yaşıyoruz. Yoğun bir hastane süreci oluyor. Özcan iki tarafa da yetişmeye çalışıyor" dedi.

Özcan Deniz baba oldu!

Özcan Deniz baba oldu!
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