Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!

Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile başrolünü paylaştığı filmi hakkında Özcan Deniz, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Ötekitaraf filmi için güzel bir gün.. Kaçırmayın. Biliyorum, alışık olduğunuz ve de hali hazırda seyircisi olan bir tür değil. O yüzden cinli mi, ruhlu mu falan diye çekiniyorsunuz ama gidin, korkmayın! Bu öyle bir film değil. Gidin ki bu türden filmler yapmaya devam edelim. İyi bir sinema deneyimi için ÖTEKİ TARAF sinemalarda sizi bekliyor."
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