Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!

Özcan Deniz, yeni filmi Öteki Taraf ile ilgili sinemaseverlere sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Magazin - 24.12.2017 15:49
Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda vizyona giren yeni filmi Öteki Taraf ile ilgili sosyal medya hesabından takipçilerine bir çağrıda bulundu.

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Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile başrolünü paylaştığı filmi hakkında Özcan Deniz, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ötekitaraf filmi için güzel bir gün.. Kaçırmayın. Biliyorum, alışık olduğunuz ve de hali hazırda seyircisi olan bir tür değil. O yüzden cinli mi, ruhlu mu falan diye çekiniyorsunuz ama gidin, korkmayın! Bu öyle bir film değil. Gidin ki bu türden filmler yapmaya devam edelim. İyi bir sinema deneyimi için ÖTEKİ TARAF sinemalarda sizi bekliyor."


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