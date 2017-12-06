Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
"Öteki Taraf" isimli filmin galasında babasının rahatsızlandığını öğrenen Özcan Deniz hastaneye koştu.
Magazin - 06.12.2017 10:13
Özcan Deniz'in yapımcı ortağı olduğu ve başrollerini Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile paylaştığı yeni filmi "Öteki Taraf"ın galası dün akşam yapıldı. Gala devam ederken babasının hastaneye kaldırıldığını öğrenen Özcan Deniz abisi Ercan Deniz ile birlikte apar topar hastaneye koştu.
Öteki Taraf’ın galası yapıldı!
Baba Sadık Deniz'e ilk müdahale Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı, ardından da Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakıma alındı. Özcan Deniz'in abisi yaptığı açıklamada “Doktoru bir idrar enfeksiyonunun olduğunu söyledi. Babam şuan yoğun bakımda. Korkulacak bir şey yok. Özcan’la galadaydık, telefonlarımız da sessizdeydi. Telefona bakamadığımız için eve ambulans gelmiş. Bizde görür görmez koştuk geldik” dedi.
Öteki Taraf’ta romantizm!
Dünden bugüne Özcan Deniz!
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