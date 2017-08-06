Özcan Deniz ile Yağmur Karabal aşk mı yaşıyor?

Magazin - 06 Ağustos 2017 17:00

Son dönemlerde genç sevgilileri ile gündeme gelen Özcan Deniz, yeni bir aşka yelken açtı.Özcan Deniz Yağmur Karabal adlı muhabirle gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor. Özcan Deniz yine aşık. Oyuncu, kendisinden hayli küçük sevgilisi Buse Narcı'dan ayrıldıktan sonra gönlünü yine bir güzele kaptırdı. Deniz'in yeni sevgilisinin adının Yağmur Karabal olduğu öğrenildi. Çift, geçtiğimiz günlerde trafikte görüntülenmişti. Fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen Özcan Deniz, "Neden çekiyorsunuz? Çekmeyin!" diye bağırmıştı. Sosyal medyada tanışan ikili fotoğrafları çekilince dikkat çekmemek için birbirlerini takibi bıraktı.Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor.Kaynak: posta.com.tr