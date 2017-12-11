Özcan Deniz bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Magazin - 11.12.2017 20:55

Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!

Öteki Taraf’ın galası yapıldı!

Öteki Taraf’ta romantizm!

Dünden bugüne Özcan Deniz!

Öteki Taraf filmi için koşturan yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz, aynı zamanda babalık heyecanı da yaşıyor.İş temposu dışındaki tüm zamanını beş aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile geçiren Özcan Deniz, sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.Aktan ile çıktığı Viyana tatilinde çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşan Özcan Deniz, bu fotoğrafa düştüğü “Hava soğuk ama içimiz sıcak. Oğlumun canı sıcak muzlu çikolata istedi de… Oy yarasın aslanıma” notuyla bir erkek bebek beklediğini açıklamış oldu.