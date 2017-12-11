Özcan Deniz bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
İş temposu dışındaki tüm zamanını beş aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile geçiren Özcan Deniz, sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Öteki Taraf’ın galası yapıldı!
Aktan ile çıktığı Viyana tatilinde çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşan Özcan Deniz, bu fotoğrafa düştüğü “Hava soğuk ama içimiz sıcak. Oğlumun canı sıcak muzlu çikolata istedi de… Oy yarasın aslanıma” notuyla bir erkek bebek beklediğini açıklamış oldu.
İşte o paylaşım:
Öteki Taraf’ta romantizm!
Dünden bugüne Özcan Deniz!