Özcan Deniz baba oldu!
Özcan Deniz, baba olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş duygusal bir kare paylaştı.
Magazin - 30.04.2018 09:04
Geçtiğimiz Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, baba olduğuna dair müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.
Nikahtan ilk kare!
45 yaşındaki Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan (25) ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.
Mart ayında gerçekleşen bu nikahta 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan, Pazar akşamı erkek bebek dünyaya getirdi.
Özcan Deniz'in bebeğin ismi belli oldu!
Deniz, sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş kareye Özcan Deniz; "Geldi mucizem..Tarifi zor duygular içindeyim" şeklinde duygusal bir not düşerek yayınladı. İşte o fotoğraf:
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