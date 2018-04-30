Özcan Deniz baba oldu!

Özcan Deniz, baba olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş duygusal bir kare paylaştı.

Magazin - 30.04.2018 09:04
Özcan Deniz baba oldu!
Geçtiğimiz Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, baba olduğuna dair müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.

Nikahtan ilk kare!

Nikahtan ilk kare!



45 yaşındaki Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan (25) ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Mart ayında gerçekleşen bu nikahta 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan, Pazar akşamı erkek bebek dünyaya getirdi.

Özcan Deniz'in bebeğin ismi belli oldu!

Özcan Deniz'in bebeğin ismi belli oldu!



Deniz, sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş kareye Özcan Deniz; "Geldi mucizem..Tarifi zor duygular içindeyim" şeklinde duygusal bir not düşerek yayınladı.

İşte o fotoğraf:

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Özcan Deniz, Feyza Aktan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Boğaz'da aşk keyfi! Boğaz'da aşk keyfi!
Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması! Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması!
59 saniyelik dizi olur mu? 59 saniyelik dizi olur mu?
Yayında şok itiraf: "Cinsel tacize uğradım" Yayında şok itiraf: "Cinsel tacize uğradım"
Murat Başoğlu davasında yeni gelişme! Murat Başoğlu davasında yeni gelişme!
Ceren Hindistan'dan açıklama geldi! Ceren Hindistan'dan açıklama geldi!
Elçin Sangu tatile doyamadı! Elçin Sangu tatile doyamadı!
Hadise'nin üstünde bi'şey yok! Hadise'nin üstünde bi'şey yok!
Büşra ile Burak'ın set kuralı Büşra ile Burak'ın set kuralı

MAGAZİN HABERLERİ

  • Kate Moss'un göbek detoksu!
  • Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran sahne!
  • Gilmore Girls, Türkiye'ye uyarlanıyor!
  • Hem eğlendiriyor hem heyecalandırıyor!
  • Nurgül Yeşilçay ekran için 7 kilo verdi!
  • Tarık Akan dede oldu!
  • "Türkiye'nin benim gibi at ve sarışına ihtiyacı varmış!"
  • Çukur uçurumun eşiğinde!
  • Edis konser öncesi kilo verdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!
  • Ayrılık acısını Uzak Doğu'da atlatacak!
  • Cansu Dere'ye gençlik aşısı!
  • Amine Gülşe: Öleceğim günü bilseydim...
  • Hazal Filiz Küçükköse: Aşka kapılarımı hiç kapamadım!
  • Ezgi Mola: Pazardan giyiniyorum!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şevval Sam: Ben karavancıyım!
Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!