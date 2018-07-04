Ozan Güven oyuncu olma sebebini açıkladı!

Oyuncu Ozan Güven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla mesleğe başlama nedenini açıkladı.

Magazin - 04.07.2018 15:10
Ozan Güven oyuncu olma sebebini açıkladı!
Ozan Güven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyunculuk macerasının nasıl başladığını itiraf etti. Türk sinemasının önemli isimlerinden Şener Şen’in 'Şekarpare' adlı filmde hayat verdiği 'Ziver Bey' karakterine ait bir fotoğrafın önünde poz veren Ozan Güven, fotoğrafı gösterdiği kareyi paylaşıp "Şekerpare, Ziver Bey oyuncu olma sebebimdir" notunu düştü.


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Oy kullanmaya da birlikte gittiler!
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