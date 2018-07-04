Oy kullanmaya da birlikte gittiler!
Ozan Güven oyuncu olma sebebini açıkladı!
Oyuncu Ozan Güven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla mesleğe başlama nedenini açıkladı.Magazin - 04.07.2018 15:10
Ozan Güven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyunculuk macerasının nasıl başladığını itiraf etti. Türk sinemasının önemli isimlerinden Şener Şen’in 'Şekarpare' adlı filmde hayat verdiği 'Ziver Bey' karakterine ait bir fotoğrafın önünde poz veren Ozan Güven, fotoğrafı gösterdiği kareyi paylaşıp "Şekerpare, Ziver Bey oyuncu olma sebebimdir" notunu düştü.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ozan Güven
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
- Gülşen o iddialara yanıt verdi!
- Zehra'nın arkasına saklandı!
- Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
- Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
- Derya Balta'nın son hali şoke etti!
- Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
- Küvet pozu olay yarattı!
- Deniz Çakır ateş püskürdü!
- Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!