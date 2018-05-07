Oyuncunun panik halleri!

Oyuncu Erdem Yener, akşam saatlerinde Etiler'de mekana tek başına gelen Erdem Yener uzun zaman geçirdikten sonra mekandan kız arkadaşıyla ayrıldı. Mekandan çıktıktan sonra habercileri karşında gören oyuncu Erdem Yener şaşkınlığını gizleyemedi.Habercilerin "Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Arkadaşlar sevgililik durumu yok, o işler bana göre değil” dedi. Aracının gelmesini bekleyen oyuncu Yener, kız arkadaşını yanına alarak mekandan ayrıldı.