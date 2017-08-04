Öykü Karayel, izin gününü alışverişe ayırdı!

Magazin - 04 Ağustos 2017 22:45

‘Kalp Atışı’ dizisinin Eylül’ü Öykü Karayel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.İzinli gününü AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yaparak geçiren Karayel, daha sonra bir kafe’ye geçip burada yorgunluk kahvesi içti. Çekimlerin çok güzel geçtiğini söyleyen oyuncu, ”Reytinglerden dolayı da ayrıca mutluyuz her şey yolunda” dedi.Ayrıca hayranlarına da bol bol vakit ayırıp fotoğraf çekilip sohbet eden başarılı oyuncu, daha sonra motosikleti ile geldiği AVM’den ayrıldı.