Öykü Karayel, izin gününü alışverişe ayırdı!

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Öykü Karayel, izin gününü alışverişe ayırdı!

Magazin - 04 Ağustos 2017 22:45
Öykü Karayel, izin gününü alışverişe ayırdı!
‘Kalp Atışı’ dizisinin Eylül’ü Öykü Karayel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

İzinli gününü AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yaparak geçiren Karayel, daha sonra bir kafe’ye geçip burada yorgunluk kahvesi içti. Çekimlerin çok güzel geçtiğini söyleyen oyuncu, ”Reytinglerden dolayı da ayrıca mutluyuz her şey yolunda” dedi.

Ayrıca hayranlarına da bol bol vakit ayırıp fotoğraf çekilip sohbet eden başarılı oyuncu, daha sonra motosikleti ile geldiği AVM’den ayrıldı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!
  • Stewart'tan ilginç açıklama: Aşk hayatım peynir gibi
  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti
  • Buse Terim'den o tweet'e ilişkin açıklama
  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu

Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Rıta Ora üstsüz fena yakalandı...
  • Su altında oyunculuk eğitimi aldı!
  • Söz dizisinde beklenmedik ayrılık!
  • Okul dergisine böyle poz verdi!
  • Merve Boluğur imaj değiştirdi
  • Büşra'yı görenler inanamıyor!
  • Seki konsere böyle hazırlanıyor!
  • Hande'ye Bensu'dan yanıt var!
  • Bengü'den şiirle aşk ilanı!
  • 'Aldatıldığımı ondan öğrendim'

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?
  • Dizi oyuncusuna trafikte yumruk
  • Özcan Deniz yeni sevgilisiyle yakalandı
  • Hande Soral'a Bensu'dan yanıt gecikmedi!
  • Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bengü'den şiirle aşk ilanı!
Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?