Öykü Gürman'ın 'Sen Anlat Karadeniz'e vedası duygulandırdı!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile yıldızı parlayan Öykü Gürman, diziye duygusal bir veda etti. Ünlü oyuncu veda mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o yazı..."Asiye Kaleli’ye vedam;Güçlü duruşun , merhametin, ahlakın, inancın, cesaretin, adaletin, sevgin, saygın,kararlılığın, cesaretin, mazlumun yanında olup haklı olanı savunup ezdirmeyişin, eşine, ailene olan bağlılığın, sadakatin, ablalığın, yengeliğin, arkadaşlığın, dostluğun, anneliğin, hakkını arayan yeri geldiğinde de lafını esirgemeden dobra dobra, dürüstlükle kendini ifade etme yolun, hep bir denge oluşturmak adına verdiğin mücadele, cilvelerin, komikliğin, çocuk yanın, süsün püsün, çocuk sevgin, güler yüzün, gerçekliğin, samimiyetin ve hepsinden öte “iyi niyetin”, o muhteşem güzel sevgi dolu, iyilik dolu kalbin için teşekkür ederim Asiye Kaleli...Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik, çok yakındık, beraber öğrendik, büyüdük, olgunlaştık, eğlendik, kızdık, sevindik, ürettik, konuştuk, paylaştık, şarkılar söyledik... Sen hep “iyi ki” oldun... Hep şükür sebebim oldun, kendime bir adım daha yaklaşmama yardımcı oldun, bana nefes oldun, sesime ses oldun, gönlüme taht kurdun... Seni hiç ama hiç unutmayacağım ve hep çok güzel hatırlayacağım... Sen seni sevenlerin Asiye Reisi oldun... Sesim sesine, sözlerim kalbine armağan olsun, birilerinin kalbine en ince yerinden dokunduysa şarkılarımız, varlığın anlam kattıysa bu öyküye ve bir iz bırakabildiysek beraber, bizden öğrenilmiş, bize kalan ne varsa hepsine çok şükür... Ne mutlu bana... Hakkını helal et Asiye Reisim... İyi ki var oldun sen! Çok yaşa emi!Ne demiş şair;“Sevmek, söylemek değildir unutma, sessizce alıp yüreğine koymaktır. “| Cahit ZarifoğluBen de seni sessizce yüreğime koyuyor, en narin yerinde saklıyorum... “Sen hep iyi ki yengem”Alem kadındın vesselam!"