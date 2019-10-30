Ottoman Rising'ten Tuba Büyüküstün'ün ilk görüntüleri...

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Kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Damla Sönmez, Birkan Sokullu, Baki Davrak ve Erdal Yıldız gibi başarılı isimleri bir araya getiren Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) projesi için geri sayımı başladı.Netfilix'te yayınlanacak olan mine dizi de Tuba Büyüküstün, Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandıracak. Güzel oyuncunun Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor)'den ilk kareleri ortaya çıktı. Çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan Ottoman Rising'in önümüzdeki yıl yayınlanması bekleniyor.