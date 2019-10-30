Ottoman Rising'ten Tuba Büyüküstün'ün ilk görüntüleri...

Netflix'te yayınlanacak olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemini konu alan Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) dizisinin çekimleri geçtiğimiz aylarda bitti. 6 bölümlük projede Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandıran Tuba Büyüküstün'ün setten ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

30.10.2019 11:21 Dizi Galeri

Ottoman Rising'ten Tuba Büyüküstün'ün ilk görüntüleri... Kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Damla Sönmez, Birkan Sokullu, Baki Davrak ve Erdal Yıldız gibi başarılı isimleri bir araya getiren Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) projesi için geri sayımı başladı.

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Netfilix'te yayınlanacak olan mine dizi de Tuba Büyüküstün, Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandıracak. Güzel oyuncunun Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor)'den ilk kareleri ortaya çıktı. Çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan Ottoman Rising'in önümüzdeki yıl yayınlanması bekleniyor.


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