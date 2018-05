Osmanlı'nın Delileri'i sinemada!

Sinema - 02.05.2018 13:29

Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyayı titreten ordusunun fedaileri olarak anılan “Deliler” göz kamaştırıcı bir hikaye ile beyazperde de izleyici karşısına geçecek.Cem Uçan’ın 8 yıldır üzerinde çalıştığı, son 2 yıldır prodüksiyon hazırlıkları gerçekleşen "DELİLER", Angel Yapım imzasıyla, Osman Kaya yönetmenliğinde dünya çapında bir proje olarak hayata geçirildi.Film ekibi, Aksaray’da adeta 14. Yüzyıl’ın yeniden inşa edidiği setinde basın mensuplarını ağırladı ve filmlerini bahsetti.Filmin hem yapımcılığını hem de başrollerinden birini üstlenen Cem Uçan hayalini gerçekleştirdiği projesi için şu açıklamaları yaptı: "Son 8 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Deliler Ocağı, Osmanlı’nın en cesur süvarileri. Dünyada taklidi yapılan ilk askeri birlik. Çok zor bir proje çekiyoruz. Son dönemlerin en yüksek bütçeli işi. 7 haftadır çekimdeyiz, son 1 haftamız kaldı. Görsel anlamda bir şov ve müthiş bir hikaye izleyecek seyirciler. Ülkemizde bir algı var, ‘İnsanlar Game of Thrones yapıyorlar, Vikings yapıyorlar, müthişler. Biz de yapabiliriz ama yapamıyoruz’ diye, aslında biz onlardan daha iyisini yapabiliriz. Filmi izlediklerinde de anlayacaklar zaten”.Uçan, ardından da “Deliler”in hikayesini anlattı: “Hikayemiz 1459 – 1460 yıllarında geçiyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde Vlad Tepeş, nam’ı diğer Kazıklı Voyvoda, dünyadaki Drakula filmlerinin ana teması olan karakter. Fatih Sultan Mehmet’in babası 2. Murat, Eflak topraklarını fethettiği zaman, Romanya Kralı Osmanlı ordusuna mukavemet göstermiyor ve onlarla savaşmıyor. II. Murat da O’na diyor ki ‘Bundan sonra burası Osmanlı toprağıdır ve benim adıma burayı yöneteceksiniz ama teminat olarak da 2 tane oğlunuzu alıyorum. Vlad ve Radu 2 kardeş, çocukluklarını Fatih Sultan Mehmet’le beraber Edirne Sarayı’nda birlikte geçiriyorlar. II. Murat ve Romanya Kralı öldükten sonra, Vlad, Fatih Sultan Mehmet tarafından Eflak’a Voyvoda olarak atanıyor.“Küçüklüğünden beri içinde derin bir şiddet barındıran Vlad, Fatih Sultan Mehmet’le her ne kadar kardeş gibi görünüyor olsalar da ona bir şekilde bilenmiş. Bu şiddet duygusu ortaya çıkıyor sonradan. Orada, Vatikan’ın ve Ejder Tarikatı’nın yönlendirmeleri ve dikteleriyle Fatih Sultan Mehmet’e karşı çok büyük bir kin ve nefret besliyor”.“Vlad, 23 734 Türkmen, Boşnak, Sırp, Arnavut ve Bulgar kazığa oturttuğunu kendi beyan ediyor. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet kendi habercisini gönderiyor durumun sebebini öğrenmek için. Vlad, gönderilen habercinin de başına sarığını çakıp geri gönderiyor. Deliler’in işe dahil olması burada başlıyor. Fatih Sultan Mehmet de bu olayı çözmeleri için Deliler’i görevlendiriyor. Aslında “delu” demek günümüzdeki gibi akli dengesini yitirmek demek değil. Osmanlı Dönemi’nde Delular çok güçlü, korkusuz ve cesaretli askerler”.“İzleyicimiz inanılmaz bir film seyredecek. Bu film, bu ülkenin yüz akı. Biz ülke olarak dünya standartlarında bir filmi rahat rahat yapabiliriz. Yeter ki yapmak isteyelim. Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş’i Erkan Petekkaya oynuyor, Fatih Sultan Mehmet’i de Rüzgar Aksoy oynuyor. Erkan (Petekkaya) Abi müthiş bir karakter çıkarttı ve izleyici bugüne kadar alışık olmadığı bir Erkan Petekkaya görecek. Ona da çok teşekkür ediyoruz buradan. O da bu işe ruhunu koydu, çok güzel bir postür ayarlandı, hem kostüm hem de tipoloji anlamında”.Erkan Petekkaya’nın çekimleri tamamlanmış olduğundan sette bulunamadığını da belirten Uçan, tüm oyuncularla birlikte basın mensupları ile kısa bir süre sonra İstanbul’da tekrar bir araya geleceklerini söyledi.Aşgar karakterine hayat veren İsmail Filiz de: “Her insan bir projeye başlarken çok büyük heyecanla başlıyor, bu herkes için geçerli. Görüyorsunuz Cem (Uçan) çok heyecanlı bu konuda, 8 yıllık emeği var ve bir hayalini gerçekleştiriyor. Bana ilk anlattığında da aynen bu şekilde heyecanlıydı, film içerisinde de heyecanını hep gördük, şimdi de görüyoruz. Aynı heyecanı biz de yaşıyoruz. Diğer projelerden farkı da, biz bu heyecanı hiç kaybetmedik”.“Çekimleri gerçekleştirdiğimiz yer, Hıristiyanlığı yayan 4 papazdan birinin bulunduğu bir bölge. Yaklaşık 800 tane kilise var. Ihlara Vadisi’nde inanılmaz çekimler yaptık. Özellikle belirtmek isterim, hiçbir canlıya zarar verilmedi, üzerimdeki kürk gerçek değil”.“Karakterimin adı Aşgar. Çok yakın bir arkadaşını savaşta kaybetmiş bir asker. Gökkurt’la (Cem Uçan) sıkı arkadaş ve bu arkadaşlıkları sayesinde bu travmasını atlatmasını izleyeceğiz. 2018 yılının en pahalı işlerinden biri bu. Bu iş karşılığını bulacak” dedi.Filmin Türkiye’yle birlikte bütün Avrupa’da da vizyona gireceğini söyleyen Cem Uçan: “Game of Thrones bütün kostüm kumaşlarını Denizli’de ürettiriyor. Biz aynı fabrikada ürettirdik bütün kumaşlarımızı. Vikings Game of Thrones ve o kalibredeki dönem işlerinin çekildiği techizat ve teknolojiyle çekiyoruz. Bu film en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi yönetmen ödülünü almalı. Müthiş görüntüler var” dedi.Proje için, bür süre önce taşındığı Amerika’dan Türkiye’ye gelen Demet Tuncer: “Daha önce filmi yapılmamış ve çok ilginç bir hikaye. Sete geldiğimde bana çekilen sahnelerin ham görüntülerini izlettiler. Çok gurur duydum, harika bir iş. İçinde olmasaydım bile gurur duyacağım bir iş. Deliler, Kazıklı Voyvoda’ya giderlerken yolda benim mekanıma denk geliyorlar. Ben bir Çingene’yi canlandırıyorum. Feminen ama aynı zamanda maskülen de olan Roza karakterine hayat veriyorum” cümlelerini kurdu.Nur Fettahoğlu: “Set muazzam gidiyor, çok heyecanlıyım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu işte 10 günde çekilen acayip bir savaş sahnesi var mesela. Ben Huristiyan bir kızı canlandırıyorum Alaca adında. Deliler de beni yaşadığım köyde içinde bulunduğum zor bir durumdan kurtarıyor” dedi.Basın mensuplarının “Dizi olacak mı?” sorusunu Cem Uçan şöyle yanıtladı: “Senaristlerimiz çalışmalara başladılar, genel hikaye ve senaryo yazılmaya başlandı. İlk 5 bölüm yazıldıktan sonra çok içimize sinerse, bütün niyetimiz, çok iyi kalibrede, seyirciye müthiş bir dizi izlettirebilmek”.Filmin konusu şöyle:1458-1460 yılları arasında Romanya Prensi Vlad, Fatih Sultan Mehmet’in gönderdiği Osmanlı elçisini infaz eder. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet, Baba Sultan’a, Vlad’ı öldürtmesi için ferman verir . Baba Sultan 7 kişiden oluşan Deliler Birliği’ni Kuman’la birlikte Edirne’den Targoviçte’ye gönderir. Bu 7 kişi; Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar’dır.Vlad, Osmanlı Devleti’ni yıkmak için Simyacı’ya fareler üzerinde deneyler yaptırır. Bu deneyler veba virüsünü yaymak içindir.Deliler, Alaca Köy yakınlarından geçer. Bu sırada köyde olay olduğunu fark eder ve köye doğru hareket eder. Vlad’ın çeteleri köyü yağmalar. Demirci, bu zulme karşı çıkmak isterken öldürülür. Kızı, Alaca çetenin arasında kalır. Deliler Alaca’yı, Vlad’ın çetelerinden kurtarır ve yanlarına alırlar. Suskun’da bu sırada annesi öldürülmüş bir bebeği yolculukta yanına alır. Deliler, Vlad’ı infaz etmek için Vlad’ın şatosuna giderler.