Organize İşler setinde panik!

Sabırsızlıkla beklenilen ‘Organize İşler 2’nin önceki gün gerçekleşen çekimlerinde talihsiz bir olay yaşandı. Okan Çabalar’ın dublörü camdan atlama sahnesinde düşerek ağır yaralandı.

Magazin - 02.07.2018 14:10
Organize İşler setinde panik!
Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Balat’ta büyük bir çekim alanı hazırlayan film ekibi, Balat çekimlerinin ilk gününde talihsiz bir olay yaşadı.

Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar’ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı.

Başı yarılıp, bileklerinde kesikler oluşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Çekimler kaldığı yerden devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ’un yerde kan izlerini görmesiyle büyük üzüntü yaşaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Çekimlere çevre halkı da ilgi gösterirken, Kıvanç Tatlıtuğ’un korumalarının yanı sıra set çalışanları adeta etten duvar ördü. Tatlıtuğ’un da çekimler esnasında dublörünün hazırda bekletilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı: Ezgi Mola!

Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı: Ezgi Mola!



Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!

Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geleneği bozmadı! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geleneği ...
Adriana Lima ter içinde kaldı! Adriana Lima ter içinde kaldı!
İlker Ayrık'tan tepsi şov! İlker Ayrık'tan tepsi şov!
Ata Demirer'den yeni film müjdesi! Ata Demirer'den yeni film müjdesi!
Aleyna Tilki'den sitemkar sözler! Aleyna Tilki'den sitemkar sözler!
Cenk Tosun ile Ece Tosun çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Cenk Tosun ile Ece Tosun çiftinin ...
Tarkan ticari zekasını konuşturdu! Tarkan ticari zekasını konuşturdu!
Arda ile Aslıhan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Arda ile Aslıhan'ın bebeğinin cinsiyeti ...
Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı
Kıvanç Tatlıtuğ teknede senaryo çalışıyor! Kıvanç Tatlıtuğ teknede senaryo çalışıyor!
Gülben Ergen adliyede ifade verdi! Gülben Ergen adliyede ifade verdi!
Serenay Sarıkaya'nın elbisesi Cannes'e damga vurdu! Serenay Sarıkaya'nın elbisesi Cannes'e damga ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!