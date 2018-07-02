Organize İşler setinde panik!

Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar’ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı.
Başı yarılıp, bileklerinde kesikler oluşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Çekimler kaldığı yerden devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ’un yerde kan izlerini görmesiyle büyük üzüntü yaşaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Çekimlere çevre halkı da ilgi gösterirken, Kıvanç Tatlıtuğ’un korumalarının yanı sıra set çalışanları adeta etten duvar ördü. Tatlıtuğ’un da çekimler esnasında dublörünün hazırda bekletilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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