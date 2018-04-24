Öpüşme sahnesi ikiye böldü!

'Söz' dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde yer alan öpüşme sahneleri izleyicileri ikiye böldü.

TV Dünyası - 24.04.2018 15:10

Pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanan "Söz" dizisinin dün yayınlanan bölümünde yer alan bazı sahneler izleyiciyi ikiye böldü. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Yavuz karakteri ile Aybüke Pusat'ın hayat verdiği Bahar'ın öpüşme sahneleri sosyal medyada olay oldu. İzleyenlerden bir kısmı "Harikasınız, bayılıyoruz size" derken bir kısmı da "Berbatsınız, bıktık sizden" gibi yorumlarda bulundu.



İŞTE YAVUZ VE BAHAR'IN OLAY OLAN O SAHNELERİ:

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