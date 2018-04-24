Öpüşme sahnesi ikiye böldü!

'Söz' dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde yer alan öpüşme sahneleri izleyicileri ikiye böldü.

TV Dünyası - 24.04.2018 15:10
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
Pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanan "Söz" dizisinin dün yayınlanan bölümünde yer alan bazı sahneler izleyiciyi ikiye böldü. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Yavuz karakteri ile Aybüke Pusat'ın hayat verdiği Bahar'ın öpüşme sahneleri sosyal medyada olay oldu. İzleyenlerden bir kısmı "Harikasınız, bayılıyoruz size" derken bir kısmı da "Berbatsınız, bıktık sizden" gibi yorumlarda bulundu.

İŞTE YAVUZ VE BAHAR'IN OLAY OLAN O SAHNELERİ:
VİDEO İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Meme kanserinin nedenleri! Meme kanserinin nedenleri!
Erdal Tosun davasında karar çıktı! Erdal Tosun davasında karar çıktı!
Adet döneminde hamile kalınabilir mi? Adet döneminde hamile kalınabilir mi?
Burak Özçivit cömertliğini konuşturdu! Burak Özçivit cömertliğini konuşturdu!
Oğuzhan Koç'un tadı damağında kaldı! Oğuzhan Koç'un tadı damağında kaldı!
Serenay Sarıkaya'nın minik 'Duru'su! Serenay Sarıkaya'nın minik 'Duru'su!
Nurgül'den eski sevgiliye mesaj! Nurgül'den eski sevgiliye mesaj!
Daha neler moda olacak! Daha neler moda olacak!
"Bakışlarım çok seksi..." "Bakışlarım çok seksi..."

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • Çukur turizmi!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Vatanım Sensin'den sürpriz!
  • Kocamın Metresi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu!
  • Final günü belli oldu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Seyirciye mutlu edecek haber!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Vatanım Sensin'in yerine yeni dizi geliyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!