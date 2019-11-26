Onur Saylak'tan zafer öpücüğü!

Ve Emmy, Haluk Bilginer'in...

Onur Saylak ‘Daha’ ve ‘Şahsiyet’i anlattı!

Haluk Bilginer dün gecce düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Usta oyuncu, Türkiye'den Emmy ödülü kazanan ilk oyuncu olurken Şahsiyet dizisinin ekibi de bu önemli geccede Bilginer'i yalnız bırakmadı. Dizinin yönetmeni Onur Saylak, senaristi Hakan Günday ve yapımcısı Kerem Çatay da ödül törenindeydi. Haluk Bilginer'in ödülü kazanmasının ardından tüm ekip büyük bir sevince boğuldu.Onur Saylak ise sevgilisi Gözde Yılmaz'ı öperken çekilmiş bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. İkilinin bu pozuu görenler "zafer öpücüğü" yorumlarında bulundu.Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'den boşanmadıktan bir süre sonra basın danışmanı Gözde Yılmaz'la aşk yaşamaya başlamıştı.