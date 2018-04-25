Onur Büyüktopçu'ya özel kutlama

Magazin - 25.04.2018 10:05

Oyuncu ve program sunucusu Onur Büyüktopçu, yeni yaşını önceki akşam kutladı. Kutlamaya çok sayıda ünlü isim de katıldı. 36 yaşına giren Büyüktopçu’yu doğum gününde Nergis Kumbasar, Yeşim Salkım, Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu, Selin Ciğerci, Ekin Mert Daymaz, Yusuf Çim, Anıl Tetik, Esra Erol gibi birçok ünlü isim de yalnız bırakmadı.