Onur Büyüktopçu'dan eğlenceli 'Damat Bayıldı' cevabı!

'Kiralık Aşk' dizisiyle yıldızı parlayan, ardından 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu, 'Yemekteyiz' programından ayrılmış ve 'Damat Bayıldı' isimli programı sunmaya başlamıştı.Onur Büyüktopçu'nun yeni programı 'Damat Bayıldı' beklenen izlemeye ulaşamamış ve erken final yapmıştı. Büyüktopçu sosyal medya hesabında gelen 'Damat Bayıldı neden erken final yaptı?' sorusuna 'İzlemediniz' diyerek eğlenceli bir yanıt verdi.