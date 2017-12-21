Pınar Apaydın, "Fiilen biten evliliğin hukuken de sonlandırılmasını talep ediyoruz. Anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz'' açıklamasında bulundu. Apaydın'ın avukatı ise; ''Çiftin evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Taraflar eşyalar konusunda anlaşmıştır ve paylaşmıştır. Karşılıklı olarak birbirlerinden maddi ve manevi tazminat ya da nafaka talepleri yoktur. İleriye dönük haklarından vazgeçmişlerdir. Çiftin 'anlaşmalı' olarak boşanmasını talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Onlar da boşanıyor!
Hatırla Sevgili, Gönülçelen ve Kırık Kanatlar dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Cansel Elçin, 5 yıllık eşi Pınar Apaydın ile yollarını ayırma kararı aldı.Magazin - 21.12.2017 12:57
Hatırla Sevgili, Gönülçelen ve Kırık Kanatlar dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Cansel Elçin, 5 yıllık eşi Pınar Apaydın ile yollarını ayırma kararı aldı. Cansel Elçin ve Pınar Apaydın 4 Temmuz 2012 yılında kır düğünü ile dünya evine girmişti. Boşanma kararı alan çift anlaşmalı olarak ayrılacaklarını belirtti.
Pınar Apaydın, "Fiilen biten evliliğin hukuken de sonlandırılmasını talep ediyoruz. Anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz'' açıklamasında bulundu. Apaydın'ın avukatı ise; ''Çiftin evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Taraflar eşyalar konusunda anlaşmıştır ve paylaşmıştır. Karşılıklı olarak birbirlerinden maddi ve manevi tazminat ya da nafaka talepleri yoktur. İleriye dönük haklarından vazgeçmişlerdir. Çiftin 'anlaşmalı' olarak boşanmasını talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Pınar Apaydın, "Fiilen biten evliliğin hukuken de sonlandırılmasını talep ediyoruz. Anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz'' açıklamasında bulundu. Apaydın'ın avukatı ise; ''Çiftin evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Taraflar eşyalar konusunda anlaşmıştır ve paylaşmıştır. Karşılıklı olarak birbirlerinden maddi ve manevi tazminat ya da nafaka talepleri yoktur. İleriye dönük haklarından vazgeçmişlerdir. Çiftin 'anlaşmalı' olarak boşanmasını talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
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