Önce alışveriş sonra selfie!

Magazin - 07.12.2017 08:00

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, önceki gün Kuruçeşme’deydi. Beyazıt Öztürk, bir süpermarketten mutfak alışverişi yaptı.Beyazıt Öztürk, alışberiş sonrası şöyle konuştu: "Program iyi gidiyor. Skeçler beğeniliyor, yeni sürprizlerle ilgili çalışmalara başladık. Ama çok iş var. Boşa çıksam ilk yapacağım şey dinlenmek olacak."Beyazıt Öztürk o sırada yanına gelen bir hayranını kırmadı. Beraber selfie çektiler. Beyazıt Öztürk market arabasını doldurmuştu. Beyazıt Öztürk, cuma günleri Kanal D'de Beyaz Show'la izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor.Kaynak: posta.com.tr