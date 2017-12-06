Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, önceki gün Kuruçeşme’deydi. Beyazıt Öztürk, bir süpermarketten mutfak alışverişi yaptı.
Beyazıt Öztürk, alışberiş sonrası şöyle konuştu: "Program iyi gidiyor. Skeçler beğeniliyor, yeni sürprizlerle ilgili çalışmalara başladık. Ama çok iş var. Boşa çıksam ilk yapacağım şey dinlenmek olacak."
Beyazıt Öztürk o sırada yanına gelen bir hayranını kırmadı. Beraber selfie çektiler. Beyazıt Öztürk market arabasını doldurmuştu. Beyazıt Öztürk, cuma günleri Kanal D'de Beyaz Show'la izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor.
Kaynak: posta.com.tr
Önce alışveriş sonra selfie!
Önceki gün Kuruçeşme’de görüntülenen Beyazıt Öztürk, önce alışveriş yaptı sonra da bir hayranıyla bol bol selfie çektirdi.Magazin - 07.12.2017 08:00
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