Ömürlük bir aşkın filmi: “Söz Vermiştin”

Hayatın gerçeklerine rağmen birbirini her gün yeniden ve daha çok sevebilmeyi anlatan “Söz Vermiştin”, aslında günümüzün hızla tükenen aşklarına sitem ediyor.Filmde aynı zamanda Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır ve Nur Sürer de rol alıyor. Sarmaşık Sanatlar yapımı olan filmin dağıtımcılığını ise CJ Entertainment Türkiye üstleniyor.