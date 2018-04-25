Olaylı derbi için karar verildi!

TFF olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi!

Futbol - 25.04.2018 15:21
Olaylı derbi için karar verildi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi için kararını verdi. Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantı saat 13.30'da başlamıştı.

MAÇ KALDIĞI YERDEN SEYİRCİSİZ OLARAK DEVAM EDECEK!
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını açıkladı. Maç, 57'inci dakikadan itibaren devam edecek.

Çıkan karar sonrası; Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek.

(Kaynak: hurriyet.com.tr)
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Bağlantılar: Fenerbahçe, Beşiktaş

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