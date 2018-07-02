Oktay Kaynarca'dan EDHO'da rol almak isteyenlere uyarı!

Atv ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Deniz Çakır ile başrolü paylaşan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından izleyicilerine bir uyarıda bulundu.

Magazin - 02.07.2018 18:27

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizinin adını kullanarak insanları dolandıran bir şebeke konusunda kaynarca şu sözleri söyledi: “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ajansıyız sizi oyuncu olarak kabul ettiler diyerek insanları dolandırmaya çalışan sözüm ona cast ajanslarının ortaya çıkması ve bu konuyla ilgili bir çok soruya cevaben, ‘SİZİ EDHO ADINA ARAYIP “KABUL EDİLDİNİZ DİYEN” HİÇ KİMSEYE İTİBAR ETMEYİN’ şirketin oyuncu ve yardımcı oyuncu seçme sistemi reklamlar veya ilanlar vererek yapılmamaktadır.”

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.