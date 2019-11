Oktay Kaynarca hayranlarına içini döktü!

Oktay Kaynarca: "Baba olmak istiyorum"

EDHO’nun Hızır’ı canlandıran başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı yazısı çok beğenildi. İşte o yazı..."Bazen kalakalırsın ortada saçma sapan, sanki bütün dünya üstüne gelir. Sanki daha önce yaptığın uğraştığın emek verdiğin her şey yalanmış hissine kapılırsın, anlamıyor beni kimse dersin hatta durup dururken hastalanırsın, ağzının da tadı olmaz ne yediğin ne içtiğin keyif verir…Sabah yataktan çıkasın olmaz, akşam uykun gelmez… Ne okuduğunu anlarsın ne dinlediğini,ne de seyrettiğini…Ulan ne sıkıcı be hayat, ne kadar uzun gereksiz bir süre bile dersin.Bütün bunların ardından bir sabah öylesine, hem de hiç bir şey olmadan öyle bir uyanırsın ki, dünya çok güzel bir yer ve iyi ki yaşıyorum yaşasın dersin, saçma saçma gülümseyerek başlarsın hayata o günden itibaren... Anlarsın ki meğer senmişsin her şeyin karşılığı,sen üzmüşsün kendini, sen izin vermişsin sana yaptıklarına ve meğer o süre bugünden itibaren bunun farkına varmana neden olan süreymiş..Ulan hayat şimdi ben senin keyfini çıkarmaz mıyım be deyip eteklerinde ziller çıkarsın sokağa, çıkış o çıkış. Dünya bir gün, o da bugün..."