Oktay Kaynarca: "Baba olmak istiyorum"

Oktay Kaynarca'yı çıldırttı: "Dangalak, ruh hastası!"

Oktay Kaynarca, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a röportaj verdi. Başarılı oyuncunun babalık açıklamaları dikkat çekti.Çocuklara sevgisinden bahseden Kaynarca, "Kız çocuklarını gerçekten çok seviyorum. İki kız kardeşim var; belki de düşkünlüğüm ondan biraz. Kız çocuklarının özellikle iyi eğitilmesi, özenli büyütülmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer kız çocuklarımızı ayağı yere basan, güçlü insanlar olarak yetiştirirsek, gelecek nesillerimiz de öyle olur. Çünkü onlar da çocuklarını öyle yetiştirecektir. Çocukları iyi yetiştirmeye önem vermeliyiz. Baba olmak istiyorum, hala umudum var." dedi.Oktay Kaynarca, yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz sorusuna "Neden olmasın? Korkulacak ya da bana uzak bir şey değil açıkçası. Evliliği bana düşündürecek bir durumun oluşması gerekir. Romantik bir şey bence evlilik. Evlilikte düğün gibi seremoniler bana sıkıcı geliyor yalnızca." yanıtını verdi.