Oktay Kaynar: "Arabam yakışıklı!"

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün 1970 model Cadillac Coupe DeVille otomobiliyle çıktığı Bebek'te objektife yansıdı.

Magazin - 03.05.2018 10:54
Oktay Kaynar: "Arabam yakışıklı!"
Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün klasik aracıyla Bebek turunda görüntülendi.

Klasik araçlara meraklı olduğunu dile getiren Kaynarca, "İki sene önce bir garajdan almıştım. Komple yeniden yaptırdım. Hatırı sayılır bir para yatırdım ama manevi değeri milyonlarla ölçülmez. Arabam yakışıklı, ilgi güzel" dedi.

Oktay Kaynarca o iddialara yanıt verdi!

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Oktay Kaynarca bu kez kural bozdu!
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