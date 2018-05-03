Oktay Kaynar: "Arabam yakışıklı!"
Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün 1970 model Cadillac Coupe DeVille otomobiliyle çıktığı Bebek'te objektife yansıdı.
Magazin - 03.05.2018 10:54
Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün klasik aracıyla Bebek turunda görüntülendi.
Klasik araçlara meraklı olduğunu dile getiren Kaynarca, "İki sene önce bir garajdan almıştım. Komple yeniden yaptırdım. Hatırı sayılır bir para yatırdım ama manevi değeri milyonlarla ölçülmez. Arabam yakışıklı, ilgi güzel" dedi.
Oktay Kaynarca o iddialara yanıt verdi!
Oktay Kaynarca bu kez kural bozdu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.