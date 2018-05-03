Oktay Kaynar: "Arabam yakışıklı!"

Magazin - 03.05.2018 10:54

Oktay Kaynarca o iddialara yanıt verdi!

Oktay Kaynarca bu kez kural bozdu!

Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün klasik aracıyla Bebek turunda görüntülendi.Klasik araçlara meraklı olduğunu dile getiren Kaynarca, "İki sene önce bir garajdan almıştım. Komple yeniden yaptırdım. Hatırı sayılır bir para yatırdım ama manevi değeri milyonlarla ölçülmez. Arabam yakışıklı, ilgi güzel" dedi.