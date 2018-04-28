Bir ayrılık hikâyesi üzerinden kadın ve erkek ilişkilerine eğlenceli bir yorum getiren “Oksimoron” oyununun gerçekleşen galasına ünlü isimler akın etti. Sedef Avcı – Kıvanç Kasabalı, Burak Hakkı, Hande Soral – İsmail Demirci, Menderes – Funda Samancılar, Şebnem Dönmez, Başak Parlak, Burcu – Birol Güven, Devrim Yalçın, Esra Ekmekçi – Cüneyt Çalıcıoğlu, Mirgün Cabas, Murat Evgin, Nilperi Şahinkaya, Sercan Badur, Zeynep Gülmez, Yağmur Ün, Anta Toros, Zerrin Arbaş, Suna Keskin, Hüsamettin – Simla Beyazıt, Devrim Yalçın, Nükhet – Cemal Okan gibi birçok ünlü isim galaya katıldı. Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği, Emre Karayel’in rol aldığı “Oksimoron”un galasında konuklar, bir erkeğin bir kadının isteklerini anlamak için gösterdiği çabaya kahkahalarla eşlik ettiler.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
'Oksimoron' oyunun galasına ünlüler akın etti!
'Oksimoron' isimli oyunun dün akşam düzenlenen galasına bir çok ünlü isim katıldı.Magazin - 28.04.2018 18:12
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