'Oksimoron' oyunun galasına ünlüler akın etti!

Magazin - 28.04.2018 18:12

Bir ayrılık hikâyesi üzerinden kadın ve erkek ilişkilerine eğlenceli bir yorum getiren “Oksimoron” oyununun gerçekleşen galasına ünlü isimler akın etti. Sedef Avcı – Kıvanç Kasabalı, Burak Hakkı, Hande Soral – İsmail Demirci, Menderes – Funda Samancılar, Şebnem Dönmez, Başak Parlak, Burcu – Birol Güven, Devrim Yalçın, Esra Ekmekçi – Cüneyt Çalıcıoğlu, Mirgün Cabas, Murat Evgin, Nilperi Şahinkaya, Sercan Badur, Zeynep Gülmez, Yağmur Ün, Anta Toros, Zerrin Arbaş, Suna Keskin, Hüsamettin – Simla Beyazıt, Devrim Yalçın, Nükhet – Cemal Okan gibi birçok ünlü isim galaya katıldı. Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği, Emre Karayel’in rol aldığı “Oksimoron”un galasında konuklar, bir erkeğin bir kadının isteklerini anlamak için gösterdiği çabaya kahkahalarla eşlik ettiler.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: