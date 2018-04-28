'Oksimoron' oyunun galasına ünlüler akın etti!

'Oksimoron' isimli oyunun dün akşam düzenlenen galasına bir çok ünlü isim katıldı.

Magazin - 28.04.2018 18:12
'Oksimoron' oyunun galasına ünlüler akın etti!
Bir ayrılık hikâyesi üzerinden kadın ve erkek ilişkilerine eğlenceli bir yorum getiren “Oksimoron” oyununun gerçekleşen galasına ünlü isimler akın etti. Sedef Avcı – Kıvanç Kasabalı, Burak Hakkı, Hande Soral – İsmail Demirci, Menderes – Funda Samancılar, Şebnem Dönmez, Başak Parlak, Burcu – Birol Güven, Devrim Yalçın, Esra Ekmekçi – Cüneyt Çalıcıoğlu, Mirgün Cabas, Murat Evgin, Nilperi Şahinkaya, Sercan Badur, Zeynep Gülmez, Yağmur Ün, Anta Toros, Zerrin Arbaş, Suna Keskin, Hüsamettin – Simla Beyazıt, Devrim Yalçın, Nükhet – Cemal Okan gibi birçok ünlü isim galaya katıldı. Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği, Emre Karayel’in rol aldığı “Oksimoron”un galasında konuklar, bir erkeğin bir kadının isteklerini anlamak için gösterdiği çabaya kahkahalarla eşlik ettiler.

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