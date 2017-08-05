Okan Bayülgen'in geccesi kavgayla bitti!
Üç yıldır birlikte olan Okan Bayülgen ve Selin Atasoy çiftinin, gittikleri mekanda kavga ettikleri iddia edildi. İkilinin, çıkışta sinirli olduğu görüldü.
Sosyete - 05 Ağustos 2017 10:04
Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy’la önceki akşam Asmalımescit Soho House’daydı. İkilinin baş başa yedikleri yemek sonrası kaldıkları eğlencede tartışıp, kavga ettikleri iddia edildi. Tartışmanın ardından mekandan ilk olarak çıkan Bayülgen’in sinirli hali dikkat çekti.
Okan Bayülgen'e şok üstüne şok!
Hızlı bir şekilde kendisini bekleyen otomobilin ön koltuğuna oturan şovmen, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bir süre sonra suratı asık bir şekilde mekanın kapısında görülen Atasoy ise aracın arka koltuğuna oturdu. Çiftin gergin halleri objektiflere böyle takıldı.
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KAYNAK: milliyet.com.tr
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