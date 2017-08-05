Okan Bayülgen'in geccesi kavgayla bitti!

Sosyete - 05 Ağustos 2017 10:04

Okan Bayülgen'e şok üstüne şok!

Engin Altan Düzyatan'dan Okan Bayülgen'e eleştiri!

Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy’la önceki akşam Asmalımescit Soho House’daydı. İkilinin baş başa yedikleri yemek sonrası kaldıkları eğlencede tartışıp, kavga ettikleri iddia edildi. Tartışmanın ardından mekandan ilk olarak çıkan Bayülgen’in sinirli hali dikkat çekti.Hızlı bir şekilde kendisini bekleyen otomobilin ön koltuğuna oturan şovmen, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bir süre sonra suratı asık bir şekilde mekanın kapısında görülen Atasoy ise aracın arka koltuğuna oturdu. Çiftin gergin halleri objektiflere böyle takıldı.KAYNAK: milliyet.com.tr