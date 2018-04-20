Ogün Şanlısoy oğluyla birlikte şarkı söyledi!

Ogün Sanlısoy, otizm farkındalık ayında 'Yağmur Çocuk' şarkısını oğlu Ozan Barış Sanlısoy ile birlikte söyledi.

Magazin - 21.04.2018 05:00

İnsanların otizmlilere bakış açısını sorgulayacakları naif ve vurucu sözleriyle ilgi çeken şarkıda otizmli Ozan Barış Sanlısoy'un ''İnsanlar bilmiyorlar, farkımı görmüyorlar'' sözlerini seslendirdiği bölüm şarkının tüm duygusunu ve sıcaklığını anlatıyor.



Söz, müzik ve düzenlemesi Ogün Sanlısoy'a ait olan şarkının prodüktörlüğünü Ogün Sanlısoy ve Babajim İstanbul üstlenirken, Ozan Barış Sanlısoy'un şarkıyı söylerken babasının çektiği fotoğraftan hazırlanan dikkat çekici kapak tasarımında ise yine Ogün Sanlısoy imzası bulunuyor.

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