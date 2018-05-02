"Oğullarım her şeyim!"
Emre Altuğ ile evliliğinden iki çocuğu olan Çağla Şıkel, oğullarıyla keyifli dakikalar geçirdi.
Magazin - 02.05.2018 10:46
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte bir çocuk oyun merkezinde harika vakit geçirdi.
Örnek anne Çağla Şıkel
Podyum ve çekimler dışında kalan her anını oğullarına ayırdığını belirten Şıkel, sunuculuğunu üstlendiği magazin programını sunmaktan devam ettiğini belirterek, "Sosyal medya kanalım da çok iyi gidiyor. En büyük mutluluğum ise çocuklarımla birlikte olmak’ dedi.
Kuzey ve Uzay’ın meslekleri deneyimlediği gün boyunca üçlü, eğlenceli dakikalar geçirdi.
Çağla Şıkel evlat edinmek istiyor!
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