"Oğullarım her şeyim!"

Magazin - 02.05.2018 10:46

Örnek anne Çağla Şıkel

Çağla Şıkel evlat edinmek istiyor!

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte bir çocuk oyun merkezinde harika vakit geçirdi.Podyum ve çekimler dışında kalan her anını oğullarına ayırdığını belirten Şıkel, sunuculuğunu üstlendiği magazin programını sunmaktan devam ettiğini belirterek, "Sosyal medya kanalım da çok iyi gidiyor. En büyük mutluluğum ise çocuklarımla birlikte olmak’ dedi.Kuzey ve Uzay’ın meslekleri deneyimlediği gün boyunca üçlü, eğlenceli dakikalar geçirdi.