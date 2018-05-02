Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin önceki gün sosyal medya hesabından ilan-ı aşk etti. Sevgilisi Sima Tarkan'ı geçtiğimiz ay New York'a götüren Oğulcan Engin, şu sıralar aşkıyla beraber Dominik'te... Takvim Gazetesi'nin haberine göre; önceki gün El Limon Şelalesi'ni ziyaret eden ikiliden Engin, sevgilisini öpmelere doyamadı. Genç adam, sevgilisiyle şelalenin önünde verdiği pozu kalp emojisi ile birlikte paylaşıp "Bebek" notunu düştü.
Oğulcan Engin, Dominik'te aşka geldi
Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, önceki gün sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkati çekti.Magazin - 02.05.2018 12:12
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