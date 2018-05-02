Oğulcan Engin, Dominik'te aşka geldi

Magazin - 02.05.2018 12:12

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin önceki gün sosyal medya hesabından ilan-ı aşk etti. Sevgilisi Sima Tarkan'ı geçtiğimiz ay New York'a götüren Oğulcan Engin, şu sıralar aşkıyla beraber Dominik'te... Takvim Gazetesi'nin haberine göre; önceki gün El Limon Şelalesi'ni ziyaret eden ikiliden Engin, sevgilisini öpmelere doyamadı. Genç adam, sevgilisiyle şelalenin önünde verdiği pozu kalp emojisi ile birlikte paylaşıp "Bebek" notunu düştü.