Oğlunun fotoğraflarını yayınlamıyor çünkü...

Süper model Rosie Huntington-Whiteley, People dergisi röportajında samimi açıklamalarda bulundu.Ünlü model, oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınlamaktan kaçınmasıyla ilgili “Onun normal bir insan gibi yetişmesini istiyorum. İnternette yer alan her şey sonsuza dek kalıyor. Jack belki bir gün doktorluk, avukatlık ya da başka bir meslek seçecek ve tüm bunlarla yüz yüze kalmak istemeyecek” dedi.