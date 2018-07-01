Oğlunu dinlemedi üstsüz poz paylaştı!

Magazin - 01.07.2018 10:51

Son zamanlarda cüretkar pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak gündeme gelen Elizabeth Hurley, cesur paylaşımlarına devam ediyor. 53 yaşındaki Hurley, bu kez de üstsüz bir pozunu takipçileriyle paylaştı.Hurley'in bir şapkanın ardına gizlenerek çektiği üstsüz pozu takipçilerinden hem çok sayıda yorum hem de beğeni topladı. Hurley'in oğlu annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini dile getirmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvardı. Ancak Elizabeth Hurley, oğlunun isteğine kulak asmadı.Oyunculuğun yanı sıra bikini tasarımcısı da olan Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı pozları aracılığıyla kendi ürünlerinin tanıtımını da yapıyor.