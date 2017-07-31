Survivor 2017'nin şampiyonu olan Ogeday Girişken uzun süredir beraber olduğu sevgilisi İlayda Yalçın'dan ayrıldı.
Aynı sırada milli kürekçi de olan Ogeday kötü haberi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.
"Anlaşarak ayrıldık" açıklamasında bulunan Ogeday Girişken sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı.
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Ogeday Girişken sevgilisinden ayrıldı!
Survivor'ın son şampiyonu olan Ogeday Girişken sevgilisi İlayda Yalçın'dan ayrıldı.Magazin - 31 Temmuz 2017 13:43
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