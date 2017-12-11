Öfkeden deliye döndü
Söz dizisinin Karabatak karakterini canlandıran oyuncu Eren Vurdem, gazetecilere tehditler savurdu.Magazin - 11.12.2017 09:11
Söz dizisinin Ateş'i (Karabatak) karakterini canlandıran oyuncu Eren Vurdem, kız arkadaşıyla görüntülenince gazetecilere sözlü olarak saldırdı. Gazetecilere "Sil o görüntüleri" diye bağıran oyuncu ardından, "Agresif adamım, sakin olmaya çalışıyorum. Sil dedim sana!" diye tehdit savurdu.
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