Öfkeden deliye döndü

Magazin - 11.12.2017 09:11

Söz dizisinin Ateş'i (Karabatak) karakterini canlandıran oyuncu Eren Vurdem, kız arkadaşıyla görüntülenince gazetecilere sözlü olarak saldırdı. Gazetecilere "Sil o görüntüleri" diye bağıran oyuncu ardından, "Agresif adamım, sakin olmaya çalışıyorum. Sil dedim sana!" diye tehdit savurdu.