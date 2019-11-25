Ofis çalışanlarına sağlıklı atıştırmalık önerileri

İnsanların modern hayatın getirdiği stresi üzerlerinden atmak için kullandığı yollardan biri de atıştırmaktır. Ancak bir şeyler atıştırmak artık pek çok insan için gün içinde olmazsa olmazlardan haline gelmiş durumdadır. Ofislerde tüketilen bol şekerli ve basit karbonhidrat içeren abur cuburlardan, iş çıkışı arkadaşlarla buluşulunca yenilen yağlı kızartmalar karşı konulamaz boyuta ulaşmış durumda olduğu bilinmektedir. Bunun altında şüphesiz yeme içme alışkanlıklarının bozulması yatmaktadır. Atlanan ana öğünler, ne yazık ki kişileri sağlıksız atıştırmalıklara yöneltmektedir. Öğlen ve akşam yemeklerini atlayarak atıştırmalıkları öğün yerine koymak sağlıklı beslenme kurallarına uymamaktadır.Ana öğünleri atlamak, bir sonraki öğüne kadar aşırı acıkmaya dolayısıyla da sağlıksız yiyeceklere veya bir sonraki öğünde daha fazla yemek tüketmeye neden olmaktadır. Üç ana öğün atlatmadan yapılmalıdır. Bu durum, ara öğünlerde porsiyon kontrolünü sağlamaya ve sağlıklı yiyeceklere yönelmeye yardımcı olmaktadır. Ana öğünlerin arasında tüketilen ara öğünlerde ise tokluk süresini artıran, kan şekeri düzeyini bozmayan atıştırmalıklardan faydalanmakta yarar vardır.Evde zaman geçirirken özellikle de televizyon izlerken pek çok kişi cips, çikolata, bisküvi, çerez gibi atıştırmalıkları tüketmek istemektedir. Özellikle kışın evlerde tüketilen atıştırmalıklar kilo olarak geri döner. Bu nedenle uzun kış akşamlarında tüketilen atıştırmalıkların kaliteli olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Ev için atıştırmalık öneriler şöyle sıralanabilir:Bir su bardağı kefir, yanına 10 çiğ badem, fındık veya 2 tam cevizJülyen kesilmiş ve limon suyuna batırılmış havuç ve salatalık2 yemek kaşığı yoğurt ve 3 adet ince kepekli grissiniBir kase yoğurt ve iki yemek kaşığı yulaf ezmesiBir dilim tam buğday ekmeğinin yanına ince bir dilim beyaz peynirHaşlanmış brokoli ve yanına bir su bardağı ayranBir dilim tam buğday ekmeği yerine bir su bardağı yağsız patlamış mısır veya 3 adet kestane tüketilebilir.Ofis atıştırmalıkları kilo aldırmasınÇalışma saatlerinin uzaması, sabah kahvaltısının ya da öğle yemeğinin atlanması sağlıksız besinler tüketilmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca ofiste çalışma arkadaşlarının “abur cubur” olarak tabir edilen gıdaları tüketmesi de atıştırmalık tüketiminin çoğalmasını sağlayabilmektedir. Bazıları da atıştırmalıklarını yanında taşımak istemediği için daha hızlıca bulabileceği bisküvi, kraker türü yiyeceklere yönelmektedir. Oysa ofis içinde de sağlıklı yiyecekler tüketmek mümkündür. Çalışanlar için ofis atıştırmalıkları şöyle sıralanabilir:3 adet ince kepekli grissini ve bir dilim süzme peynirKüçük bir kutu yoğurt ve bir orta boy yeşil elmaBir elma ve 10 çiğ badem veya fındıkSütlü şekersiz kahve ile 4 adet kuru kayısıEvde hazırlanıp çantaya atılabilecek unsuz şekersiz kekEğer bu atıştırmalıklar için markete çıkmaya ya da evden getirmeye üşeniliyorsa marketlerde satılan gerçekten şekersiz ürünlerden faydalanılabilir. Ancak marketlerden alınan ürünlerin etiketleri mutlaka okunmalı, bu ürünlerin içeriğindeki karbonhidrat, glikoz, früktoz şurubu oranlarına dikkat edilmelidir. Ve mümkünse bu ürünlerden çok fazla tüketilmemeli; porsiyon kontrolü sağlanmalıdır.Hemen hemen herkes haftanın belirli günlerinde arkadaşlarıyla dışarıda buluşmak için sözleşebilir. Bu buluşmalarda da genellikle menülerde “çıtır atıştırmalık” olarak geçen yiyecekler ortak yenilmek üzere sipariş edilebilir. Ancak bu atıştırmalıklar yağda kızarmış, karbonhidrat içeriği fazla ve genellikle işlenmiş olduğu için çok da tercih edilmemelidir. Böyle bir durumda atıştırmalık yerine yarım kase çorba ile yanına bir kase yoğurt sipariş edilebilir. Veya ızgara sebze tabağı ile yoğurt tüketilebilir.Ne yazık ki pek çok kişide “Glutensiz atıştırmalık kilo aldırmaz” algısı vardır ve bu algı yanlıştır. Diyet yaparken glütensiz beslenildiğinde kilo verilir ancak bu tamamen buğday tüketilmediği; ‘Diyet’ adı altında unlu gıda yenmediği içindir. Ancak glütensiz gıdaların porsiyon kontrolü olmadan tüketilmesi de kilo almaya sebep olur.2 yumurta1,5 su bardağı çiğ badem1 su bardağı çiğ fındık1 çay bardağı süt10 adet kuru kayısı10 adet kuru incir1 paket kabartma tozu1 orta boy limonun kabuğu (rendelenmiş)1 çay kaşığı tarçın1 yemek kaşığı kakaoSap kısımları koparılan kuru incir ve kuru kayısıları bir parça şişmeleri için kısa bir süre ılık suda bekletin. Badem ve fındıkları robotta un haline getirin. Yumurtaları çırpıp, süt ve limon kabuğu ile karıştırın. Suyunu süzüp kuruladığınız kayısı ve incirleri küp küp doğrayın. Fındık ve badem karışımıyla meyveleri yumurtalı karışıma ekleyin. Sonrasında içine kabartma tozu, tarçın ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Muffin kağıtlarına bu harcı eşit olarak paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirdiğiniz kekleri sevdiklerinizle paylaşın.