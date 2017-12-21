Ocean's 8 filminde Rihanna sürprizi!

Ocean's 11 serisinin son halkası Ocean's 8 mükemmel bir fragmanla geldi

Sinema - 21.12.2017 12:17
Ocean's 8 filminde Rihanna sürprizi!
2001 yılında Steven Soderberg'in çektiği ve büyük başarı kazanan Ocean's 11 filmi başka hikayelerle seriye devam edilmişti. İhtişamlı kadrosuyla sinema severleri görsel bir şölene davet eden bu seri zincirinin son halkasında ise ciddi bir manevra söz konusu.

The Hunger Games ile dikkatleri üzerine çeken Gary Ross'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu Ocean's 8 filminde bu sefer başrol karakterlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor. Olivia Munn, Kate Blanchett, Dakota Fanning, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Katie Holmes ve Helena Bonham Carter gibi Hollywood'un kraliçeler sınıfında olan oyuncu grubuna katılmış sürpriz bir isim de var; Rihanna.

Filmin konusundan kısaca bahsedecek olursak; Debbie Ocean (Sandra Bullock) New York'da her yıl düzenlenen Met Gala'sında büyük vurgun yapmak için bir ekip toplamaya koyulur.

İşte muhteşem fragman...

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