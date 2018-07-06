Dava açılan Serhat Akın, hızını alamayıp Hadise’yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Serhat Akın, Hadise’nin Almanya’da yaptığı röportaja değinerek şunları söyledi:
'HANİ BANA ADAMLIĞINDAN BAHSEDİYOR YA!'
Video olarak o röportajı bulsalar skandal olur. Adam, Hadise’ye ‘Senin erkek arkadaşın yok Serhat gibi olmasını ister misin?’ diyor. O da ‘Serhat’ı tanımıyorum ama çok hoş bir erkek diyor’. Hani bana adamlığımdan bahsediyor ya... (Kaynak: posta.com.tr)
"O video bulunursa skandal olur"
Eski futbolcu Serhat Akın’ın Hadise için sarf ettiği ‘Arap atı gibi sonradan açıldı’ üzerine başlayan kavgada taraflar mahkemelik olmuştu.Magazin - 06.07.2018 13:09
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Bağlantılar: Serhat Akın, Hadise
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