"O video bulunursa skandal olur"

Eski futbolcu Serhat Akın’ın Hadise için sarf ettiği ‘Arap atı gibi sonradan açıldı’ üzerine başlayan kavgada taraflar mahkemelik olmuştu.

Magazin - 06.07.2018 13:09
"O video bulunursa skandal olur"
Dava açılan Serhat Akın, hızını alamayıp Hadise’yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Serhat Akın, Hadise’nin Almanya’da yaptığı röportaja değinerek şunları söyledi:

'HANİ BANA ADAMLIĞINDAN BAHSEDİYOR YA!'
Video olarak o röportajı bulsalar skandal olur. Adam, Hadise’ye ‘Senin erkek arkadaşın yok Serhat gibi olmasını ister misin?’ diyor. O da ‘Serhat’ı tanımıyorum ama çok hoş bir erkek diyor’. Hani bana adamlığımdan bahsediyor ya... (Kaynak: posta.com.tr)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Serhat Akın, Hadise

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Modaya ayak uydurdu! Modaya ayak uydurdu!
Sıla, onuncu dövmesini yaptırdı! Sıla, onuncu dövmesini yaptırdı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Çiftlik Bank film oluyor! Çiftlik Bank film oluyor!
İhaneti affeti! İhaneti affeti!
Belçim Bilgin'i çıldırtan yorum! Belçim Bilgin'i çıldırtan yorum!
4 adımda güzelliğinizi öne çıkarın! 4 adımda güzelliğinizi öne çıkarın!
Birce Akalay'dan anlamlı hareket! Birce Akalay'dan anlamlı hareket!
Hacı Sabancı'dan takipçisine cevap! Hacı Sabancı'dan takipçisine cevap!
David Beckham ile Victoria Beckham boşanıyor mu? David Beckham ile Victoria Beckham boşanıyor ...
Arda Turan evine servet harcıyor! Arda Turan evine servet harcıyor!
Batgirl beyazperde için hazırlanıyor! Batgirl beyazperde için hazırlanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!