"O video bulunursa skandal olur"

Eski futbolcu Serhat Akın’ın Hadise için sarf ettiği ‘Arap atı gibi sonradan açıldı’ üzerine başlayan kavgada taraflar mahkemelik olmuştu.

Magazin - 06.07.2018 13:09

Dava açılan Serhat Akın, hızını alamayıp Hadise’yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Serhat Akın, Hadise’nin Almanya’da yaptığı röportaja değinerek şunları söyledi:



'HANİ BANA ADAMLIĞINDAN BAHSEDİYOR YA!'

Video olarak o röportajı bulsalar skandal olur. Adam, Hadise’ye ‘Senin erkek arkadaşın yok Serhat gibi olmasını ister misin?’ diyor. O da ‘Serhat’ı tanımıyorum ama çok hoş bir erkek diyor’. Hani bana adamlığımdan bahsediyor ya... (Kaynak: posta.com.tr)

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