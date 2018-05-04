O sahne ekrana kitledi!

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Avlu, dün akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dizinin 6. bölümünde öyle bir sahne vardı ki ekran başındakiler şoka uğradı.

TV Dünyası - 04.05.2018 11:36
O sahne ekrana kitledi!
Hızlı bir giriş yapan Avlu her perşembe izleyici ile Star Tv ekranlarında buluşuyor. Her bölümüyle ekran başındakilerin nefesini kesmeyi başaran dizi bu haftaya da damga vurdu.

Dizinin bir önceki bölümünde Kudret’in çetesinden çok fena bir dayak yiyen Deniz’in her yeri yara bere içinde olmuştu. Uzun süre revirde kalması, cezaevinde de fırtına öncesi bir sessizliğe neden oldu.

Azra’nın odasına geldiği Deniz, o halde bile onu uyarmaya çalıştı. “Tehlikedesin” diyen Deniz’in uyarısı üzerine Azra, Kudret’in yeni planları olduğunu anlamaya başladı.

Sosyal medyada dizi hakkında binlerce yorum geliyor. Dikkat çekici sahnede Azra'nın bakışının büyük ilgi çektiğini dile getiriyorlar. Deniz’in damarına basıldığında nasıl birine dönüşebileceğinin de diziyi iyice ilginç hale getirmeye başladığı yorumlarını yaparken Demet Evgar’a da oyunculuğu nedeniyle övgüler yağdırıyorlar.

Bazı izleyenler ise “Denizi de kendinize benzettiniz sonunda” diyerek duruma isyan etse de herkesin dilinde yeni bölümdeki o tekme sahnesi vardı

İşte o sahne:

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