O rol başına neler açtı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinde Aslı karakterini canlandıran Birce Akalay, yıllar önce de senaryo sorunu yaşamış.

TV Dünyası - 03.05.2018 11:42
O rol başına neler açtı!
Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın senaryo problemi nedeniyle hatırlamak bile istemediği rol aldığı bir dizi var. Bu dizi 2010 yılında izleyicilerle Fox Tv'de yayınlanan ve 27 Mayıs 2013 tarihinde 122. bölümüyle final yapan Yer Gök Aşk dizisi.

Birce Akalay, Yer Gök Aşk dizisinde, ünlenmesini sağlayan Havva rolündeydi. Ancak yıllar sonra ünlü oyuncudan ciddi bir öz eleştiri geldi.

Akalay, o dönemde dizideki senaryo hatasının kendisine pahalıya mal olduğunu bir dergiye verdiği röportajda dile getirdi.

Birce Akalay'ın yakındığı sorun ise, dizinin reytingini artırmak için hikayenin hiç olmadık bir yöne çekilmesi. Akalay, o yıllarda deneyimsiz olması nedeniyle duruma müdahale edememiş.

Akalay şu sözleriyle herkese adeta ders veriyor: "21 yaşındaydım. Ruhum oturmamıştı. Bir anda karakteri hamile bıraktılar ve başıma gelenlerin ardı arkası kesilmedi. Gerekçelendirecek ve hissedecek ruh bende yoktu. Dört bölüm taşıyabildim projeyi (…) O iş tutsaydı, bir yere gelseydim, birçok şeyi göz ardı edip, yol alacaktım."
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