O meyve çarpıntıları düzenliyor!

Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan ayvanın yararlarını biliyor muydunuz?

Sağlık - 11.12.2017 10:50

C vitamini açısından fazlası ile zengin olan ayvanın dörtte birini yediğimizde bir porsiyon meyve tüketmiş oluruz. C vitamini deposu ayva her ne kadar tadında çok şekerli bir his bırakmasa da aslında tam bir şeker yüklü meyvedir. Bu yüzden tükettiğimiz miktar önemlidir. Yüksek lif içeriği ile bağışıklık sistemimizi güçlendirmesinin yanı sıra, grip, nezle ve kalp sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir. Potasyum içeriği yüksek olduğundan kolesterol ve kan şekerini regüle etmeye de yardımcı olacaktır.



İşte ayvanın yararları...



*Kalbi kuvvetlendirir ve rahatlık verir.

*Bulantı ve kusmaya iyi gelir.

*Ağız içi yaralarını iyileştirir. Ağız kokusuna iyi gelir.

*Nezle ve gribe karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Enerji verir.

*Varis tedavisi için etkili çözüm üretir.

*Şiddetli baş ağrılarını dindirir.

*İştah açar.

*Cinsel isteği arttırır.

*Kalp çarpıntılarını düzenler.



YAZI: Kamuran Akdemir

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.