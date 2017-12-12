O dizi yayından kaldırılıyor mu?

TV Dünyası - 12.12.2017 17:04

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Star Tv'nin sevilen dizisi Dolunay iddialı bir şekilde ekranlara veda edecek.Yapımcılığını Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın üstlendiği dizinin final tarihi belli oldu. Dizinin ismini Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın koyduğu dizinin final tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizinin senaryosu ekibinde Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler ve Elif Özsüt yer alıyordu.Geçtiğimiz yaz salı akşamları seyirciyle buluşan dizi, sezonun başlamasıyla reytinglerden ötürü pazar akşamına alınmıştı. İlk başlarda yüksek reytingler getiren dizi sezonun diğer iddialı yapımları ile yüzleşemedi. Bir süredir pazar akşamları yayınlanan "Dolunay"ın güçlü kadrosunda Hakan Kurtaş, Necip Memili, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan ve Alara Bozbey de rol alıyordu. "Dolunay"ın yılbaşı akşamı ekrana gelecek 26. bölümünde çok özel sürprizlerin de olacağı öğrenildi.