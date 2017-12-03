O davada flaş gelişme!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davasına yayın yasağı
Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi, bu kez talebi haklı buldu. Şener’in, Sponza’ya karşı 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakareti, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi karara bağlandı.
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Şener’in karara uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı açıklandı.
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Kaynak: hurriyet.com.tr
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