O davada flaş gelişme!

Magazin - 03.12.2017 11:15

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davasına yayın yasağı

Demet Şener: En büyük destek kadınlardan

Demet Şener: Tövbe tövbe! Şaşırdınız galiba

Demet Şener: Ben yapsam Taksim'de sallandırırdı!

Demet Şener: Erkek aldatabilir...

Demet Şener: Çocuklarını düşünseydi

Demet Şener'in avukatından açıklama!

Sponza beklediği sonucu üçüncü davada aldı. Avukatı, dava dilekçesinde Demet Şener’in sık sık eşi İbrahim Kutluay ile müvekkili arasında evlilik dışı ilişki yaşandığı iddiasıyla paylaşımlarda bulunduğunu, bu paylaşımlar nedeniyle Sponza’nın kişilik haklarının, onur ve haysiyetinin ihlal edildiğini öne sürdü.Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi, bu kez talebi haklı buldu. Şener’in, Sponza’ya karşı 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakareti, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi karara bağlandı.Şener’in karara uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı açıklandı.Kaynak: hurriyet.com.tr