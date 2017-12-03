O davada flaş gelişme!

Demet Şener’in hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını öne süren Edvina Sponza, bu gerekçeyle daha önce iki kez mahkemeye başvurmuş ancak ret kararı çıkmıştı.

Magazin - 03.12.2017 11:15
Sponza beklediği sonucu üçüncü davada aldı. Avukatı, dava dilekçesinde Demet Şener’in sık sık eşi İbrahim Kutluay ile müvekkili arasında evlilik dışı ilişki yaşandığı iddiasıyla paylaşımlarda bulunduğunu, bu paylaşımlar nedeniyle Sponza’nın kişilik haklarının, onur ve haysiyetinin ihlal edildiğini öne sürdü.

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Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi, bu kez talebi haklı buldu. Şener’in, Sponza’ya karşı 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakareti, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi karara bağlandı.

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Şener’in karara uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı açıklandı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr

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