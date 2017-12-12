O besin zeka vaat ediyor!

Bu besin tam bir beyin çalıştırma aracı...

Sağlık - 12.12.2017 13:22

Denizden babam çıksa yerim tabirinin dönemi başladı. Şimdi Omg almanın tam zamanı. Kış dedin mi, balık ızgaralar, kızartmalar, hamsi tavalar gözlerimizde uçuşmaya başlıyor. Zengin çeşitleri meşhur bu deniz ürünleri üzerine sıkılmış bolca limon ile tam bir keyif yemeği. Kış aylarının en değerli besini olan balığın haftada en az bir kez tüketilmesi gerekiyor. Beyin sinir sistemi, kemik, kas ve göz yapısı için de oldukça faydalı olan balığın yararları çok fazla. Özellikle hamile bayanların tüketmesi ve gelişim çağındaki çocukların mutlaka alması gereken bu besin tam bir beyin çalıştırma aracıdır.



İçeriğinde A, D, E, B2, B12, B3 ve kalsiyum, selenyum, folikasit ve fosfor barındırıyor.

- Protein bakımından zengindir.

- Kan basıncının düşürülmesinde etkilidir.

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

- Ritim düzensizliğini önler.

- Alzheimerı önlemeye yardımcı olur.

- Kolesterolün dengelenmesini sağlar.



YAZI: Kamuran Akdemir

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