Nurgül Yeşilçay oğlu ile kampa girdi!

Oğlu Nejat ile İspanya tatilinden dönen ve Antalya'da tatile devam eden Nurgül Yeşilçay, aldıkları kiloları vermek için oğlu ile kampa girdi!

Magazin - 07.08.2017 01:15
Nurgül Yeşilçay oğlu ile kampa girdi!
Nurgül Yeşilçay tatil için önce Bodrum, sonra oğlu Nejat ile İspanya’ya tatile gitmişti. Yaz başından beri aldıkları kiloları vermek için ana-oğul Antalya’da özel bir detoks kampına girdi. Kampın günlük ücreti; 1600 TL. Ana-oğul kampta bir hafta kalacak ve 11 bin 200 TL ödeyecek.

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Kaynak: Pazar Postası
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