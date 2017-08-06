Nurgül Yeşilçay oğlu ile kampa girdi!

Magazin - 07.08.2017 01:15

Nurgül Yeşilçay tatil için önce Bodrum, sonra oğlu Nejat ile İspanya’ya tatile gitmişti. Yaz başından beri aldıkları kiloları vermek için ana-oğul Antalya’da özel bir detoks kampına girdi. Kampın günlük ücreti; 1600 TL. Ana-oğul kampta bir hafta kalacak ve 11 bin 200 TL ödeyecek.Kaynak: Pazar Postası