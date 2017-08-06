Nurgül Yeşilçay tatil için önce Bodrum, sonra oğlu Nejat ile İspanya’ya tatile gitmişti. Yaz başından beri aldıkları kiloları vermek için ana-oğul Antalya’da özel bir detoks kampına girdi. Kampın günlük ücreti; 1600 TL. Ana-oğul kampta bir hafta kalacak ve 11 bin 200 TL ödeyecek.
Kaynak: Pazar Postası
Nurgül Yeşilçay oğlu ile kampa girdi!
Oğlu Nejat ile İspanya tatilinden dönen ve Antalya'da tatile devam eden Nurgül Yeşilçay, aldıkları kiloları vermek için oğlu ile kampa girdi!Magazin - 07.08.2017 01:15
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